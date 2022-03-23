Участники спецоперации на Украине получат статус ветеранов боевых действий

Соответствующий законопроект принят на пленарном заседании Госдумы РФ

Депутаты Государственной думы сегодня утвердили законопроект о предоставлении статуса ветерана или инвалида боевых действий участникам специальной военной операции на Украине. Это позволит военнослужащим воспользоваться целым рядом льгот, сообщает пресс-служба российского парламента.



По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон дает право на статус и положенные льготы людям, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

Статус ветерана боевых действий — не просто почетное звание. Все ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество на один из объектов налогообложения каждого вида — квартиры, дома или гаража; база земельного налога для них уменьшается на кадастровую стоимость участка в 600 квадратных метров, ежемесячные денежные выплаты ветеранам не облагаются НДФЛ, в большинстве регионов России действуют также местные льготы на транспортный налог.