/ Названо имя автора текста для Тотального диктанта в 2018 году

Казанская писательница Гузель Яхина подготовит для акции три отрывка.

Сегодня на пресс-конференции в ТАСС организаторы акции Тотальный диктант назвали имя автора текста в 2018 году. Им стала писательница из Казани Гузель Яхина. Автор уже подготовил три отрывка — «Утро», «День» и «Вечер».



Известность Яхиной принес дебютный роман «Зулейха открывает глаза», изданный в 2015 году. За него автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года».



Напомним, сейчас на официальном сайте проекта проходит всенародное голосование, на котором пользователи самостоятельно выбирают будущую столицу диктанта. Ее объявят 27 января 2018 года на конференции в Новосибирске, сейчас за этот титул борются 16 городов, среди них и Челябинск. Поддержать город можно здесь. Голосование продлится до 26 декабря, оставлять свой голос можно каждые 24 часа.



В очередной раз южноуральцы смогут проверить свои знания в русском языке 14 апреля 2018 года. В Челябинске будет организовано порядка 30 площадок во всех районах города.