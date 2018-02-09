/ Челябинцев приглашают на «тотальные» курсы по русскому языку перед Диктантом

Подготовительные занятия пройдут в вузе и двух библиотеках города.

15 февраля в Челябинске стартуют подготовительные курсы перед акцией «Тотальный диктант». Жителей города приглашают на занятия на трех площадках — ЧелГУ, Публичная библиотека и Библиотека для слабовидящих, которые позволят вспомнить основные правила русского языка и разобраться со сложными случаями. В качестве наставников выступают филологи и преподаватели.



Всего в рамках подготовительных курсов пройдет 8 занятий, филологи уже разработали программу с учетом сложных моментов из будущего текста. Каждое занятие посвящено одному правилу или сложному случаю. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы акции.



Занятия проходят на трех площадках в двух районах города. Расписание:



- в ЧелГУ курсы будут проходить по вторникам с 18:30 до 20:00 по адресу: проспект Победы, 162в, 3-й корпус Челябинского Государственного Университета, аудитория № 302. Первое занятие состоится здесь 20 февраля;



- в Публичной библиотеке курсы будут проходить по четвергам с 16:00 до 17:30 по адресу: проспект Ленина, 60, зал № 1 на 3 этаже. Первое занятие на площадке пройдет 15 февраля;

- в Библиотеке для слабовидящих и слепых — по средам с 10:00 до 11:30 по адресу: Свердловский проспект, 58 (вход со Свердловского проспекта). Первое занятие пройдет 28 февраля.

Необходима регистрация на занятия. Для этого на сайте totaldict.ru нужно выбрать предпочтительную площадку и записаться на курсы. Больше информации о занятиях и предстоящем Диктанте ищите во ВКонтакте или Инстаграме.

