/ Организаторы Экономического диктанта разыскивают победителей акции в Челябинске

Челябинская область стала одним из лидеров по посещаемости.

Больше 2 тысяч человек стали участниками Экономического диктанта на Южном Урале. Челябинская область стала второй по количеству участников по России. Образовательная акция прошла в трех муниципалитетах региона — Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Сейчас организаторы подводят итоги и готовятся к чествованию победителей.



Наивысшую оценку — 76 баллов из 100 возможных, по области получили два человека, которые стали абсолютными победителями как в регионе, так и в Челябинске. В Магнитогорске по результатам диктанта также выявлено два победителя с результатами 68 баллов во взрослой группе и 60 баллов в школьной группе. В Златоусте по взрослой аудитории наивысшую оценку — 72 балла, получили три участника. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы акции.



Сейчас организаторы разыскивают для награждения участников Экономического диктанта из Челябинска с номерами 74040023, 74040010, 74030009, 74030070, 74030074, 74030076. Им необходимо до 28 декабря подойти в УрСЭИ с паспортом и бланком, на котором указан индивидуальный номер участника, чтобы зарегистрироваться на участие в церемонии награждения.

