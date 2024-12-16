Импорт иномарок в Челябинскую область вырос в 7 раз

Чаще всего транспорт приезжает из Китая

Покупать автомобили из-за границы стали чаще жители Челябинской области. За 11 месяцев они ввезли около 400 иномарок, что в 7 раз больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Больше всего машин привозят из Китая — 62% от всех ввезенных автомобилей. В этом году из Китая привезли 230 машин, тогда как в прошлом году — всего 7.

«Челябинская таможня работает над ускорением процесса оформления автомобилей, чтобы их можно было быстрее и легче ввозить в регион. Большинство машин оформляют на Челябинском таможенном посту», — рассказывает начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

За ввезенные иномарки жители Челябинской области заплатили 446 млн рублей таможенных пошлин и налогов. При этом в регионе появились агенты по сделкам на заказы китайских авто. Рекламой их услуг пестрят социальные сети и агрегаторы объявлений.