В Челябинске время ожидания в очереди на шиномонтаж превысило семь часов

Поток машин на замену покрышек не прекращался всю ночь

Сегодня, 11 октября, в челябинские шиномонтажки образовались длинные очереди из десятков машин. Во многих мастерских прекратили запись на замену резины, переведя работу в режим «живой очереди».

«Время ожидания на шиномонтаж с утра — более семи часов в живой очереди, но машин приезжает очень много, поэтому придется днем ждать еще дольше. Сегодня мы планируем работать до полуночи, вчера работали до двух часов ночи. Такого ажиотажа давно не было», — сообщили в шиномонтаже на Троицком тракте.

В настоящее время записаться по телефону на замену покрышек практически невозможно. В небольших мастерских, где операторы и мастера представлены в одном лице, попросту не отвечают на звонок.

«Поток авто пока очень большой. Попробуйте записаться на шиномонтаж позже», — сообщили в мастерской на Лесопарковой.

Альтернативой в этой ситуации может стать выездной шиномонтаж, но его услуги обойдутся на 10—20% дороже. По словам представителей мастерских, стоимость услуг на фоне ажиотажного спроса они не поднимали, но работать им приходится на пределе возможностей.