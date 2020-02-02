Икона главного храма вооруженных сил России прибыла в Челябинск

С 1 октября она путешествует по стране.

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В Челябинск привезли икону, которая была изготовлена для главного храма вооруженных сил России. Икона Александра Невского с 1 октября едет через всю Россию, свой путь она начала в Москве, откуда поехала в Хабаровск, после в Новосибирск, а оттуда в Екатеринбург. Икону сопровождает военный священник протоиерей Владимир Кисяков.

«Обращаясь к благоверному князю Александру Невскому, защитнику земли нашей, ходатая перед богом за нас всех, мы просим, чтобы он молил о нас всех и защитил нашу русскую землю от всяких супостатов, от всяких раздоров, междоусобиц, и наделил разумом наших правителей и нам, конечно же, дал мир, спасение и благодать божию», — отмечает отец Владимир.

Сегодня, 2 февраля, икона последний день находится в храме пророка Илии в поселке Шагол. С 31 января здесь проходили богослужения. Помолиться к иконе Александра Невского прибыли и курсанты ЧВВАКУШа.

«Я молился о том, чтобы поменьше было войн и нас, военнослужащих, поменьше отправляли в горячие точки», — рассказал курсант 4 курса Андрей Печорин.

Далее икону перевезут в автомобильное училище, оттуда в Чебаркуль и дальше она отправится в другие города России. В военный храм в Москве икона Александра Невского вернется 9 мая.