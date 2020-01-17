«Их не всегда понимают»: сенатор встретилась с бездомными Челябинска

Маргарита Павлова оказала им доврачебную помощь вместе с центром «Другая медицина».

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Маргарита Павлова вместе с доктором Женей приняла участие в очередном выезде к бездомным. Пациенты «Другой медицины» приняли «милую девушку в медицинской маске» за нового волонтера, и даже не предполагали, какую высокую должность она занимает. Целью же члена Совета Федерации было лично пообщаться с людьми, живущими на улице, а также посмотреть на то, чем занимаются активисты проекта. Выезд показал, что миссия доктора Жени и его соратников очень востребована.

«Я говорила с бездомными, задавала им вопросы, почему они не идут в обычные поликлиники и центры, где им должны оказывать помощь? Они говорят, что их не всегда там понимают и принимают, поэтому им проще иногда терпеть обморожения. Достаточно серьезные вещи мы видели. К ним нужен подход, это особые люди, и не каждый готов опуститься на колено перед человеком, который живет на теплотрассе, перебинтовывать ему ноги, руки, вскрывать чирии, поэтому, конечно, нужно понимать этих людей, быть готовому ко всему, принимать все их особенности», — поделилась впечатлениями с корреспондентом сайта «Первый областной» Маргарита Павлова.

Сенатор ассистировала Евгению Косовских, когда он обрабатывал израненные пальцы бездомных, подавала бинты, лейкопластыри, но в то же время интересовалась проблемами и жизнями людей, которые обратились за помощью.

«Понятно, что не от хорошей жизни они опустились „на дно“, но, тем не менее, мы говорим о том, что каждый человек имеет свое собственное достоинство, каждый человек по-своему ценен. Проблема бездомных она есть во всем мире, и такой проект уличной медицины он только у нас в Челябинске реализуется. Все остальные регионы пока только смотрят на нашего доктора Женю», — добавила сенатор.

Евгений Косовских уже давно пытается сделать хоть что-то, чтобы легализовать уличную медицину. Маргарита Павлова отметила, что это вопрос федерального уровня и в Совете Федерации над ним работают. Отметила она и насущные проблемы, с которыми приходится справляться доктору Жене.

«Я посмотрела, что они на личном автомобиле выезжают, оказывают им помощь. Здесь уже несколько месяцев веду переговоры с Минимущества, Министерством здравоохранения, о том, чтобы было возможно какой-то старенький автомобиль найти, но нам пока предлагают только очень старые автомобили, которые требуют больше вложений, чем КПД», — рассказала Маргарита Павлова.

Тем не менее, сенатор пообещала эту работу продолжить, в ближайшее время Маргарита Павлова планирует встретиться по этому поводу с председателем Законодательного собрания области. Это позволит доктору Жене и его «Другой медицине» оказывать помощь бездомным в надлежащих условиях.