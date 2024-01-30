ГЖИ не нашла следов схода снега в доме, где наледь раздавила автомобиль в Челябинске

Картину происшествия прояснит экспертиза

Специалисты ГЖИ и управляющей компании обследовали дом в Челябинске, где снежная глыба повредила припаркованный во дворе автомобиль, и не нашли признаков падения снега с крыши здания. По их мнению, для расследования инцидента потребуется проведение трасологической экспертизы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, что в минувшие выходные видеодомофон дома № 4 на улице Мира (Металлургический район) заснял падение глыбы плотного снега на стоящий у подъезда «Форд». Хозяйка машины уже написала заявление в полицию. Государственная жилищная инспекция Челябинской области взяла ситуацию на контроль.

Сегодня, 30 января, место происшествия обследовала первый заместитель начальника областной ГЖИ Марина Криволапова. По ее словам, визуальный осмотр показал, что девятиэтажный жилой дом имеет плоскую кровлю без снежных навесов, наледей и сосулек. Более того, крыша имеет парапеты, что делает сход снега в принципе невозможным.

«Также управляющей организацией проведено обследование кровли. Фотоматериалы они предоставили: на кровле снег отсутствует», — подчеркнула Марина Криволапова.

Она отметила, у балконов на последнем этаже есть наклонные козырьки, однако у них высокий угол, поэтому снег там не задерживается.

«Мы обследовали все верхние этажи, где у балконов скатная кровля. Снег на них отсутствует», — добавила представитель ГЖИ.

Единственное замечание к управляющей компании, которое появилось по результатам инспекции, — незначительное количество снега на капельниках балконов, который должны убрать собственники квартир.

Марина Криволапова считает, что в данной ситуации собственнику поврежденного автомобиля нужно установить точную причинно-следственную связь, причинившее ущерб лицо и затем обращаться за возмещением в суд.

Юрист управляющей компании «Центр 1» Евгения Терегулова рассказала, что жительница дома сообщила о падении снега на ее машину в понедельник, 29 января.

«С ее слов мы выяснили, что автомобиль записан на ее мужа, который сейчас находится вне города. Затем бы проведен совместный осмотр крыши, чтобы убедиться, что кровля является плоской и снег там отсутствует. На сегодняшний день ситуация является неоднозначной, поскольку требуется дополнительная трасологическая экспертиза, потому что невозможно определить на глаз, как именно упал снег и откуда», — резюмировала представитель УК.

Также она отметила, что по требованиям СанПиН минимальное расстояние от стены дома до припаркованного автомобиля должно быть 10 метров. В данном случае машина стояла в два раза ближе к зданию, чем положено.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как возместить ущерб от упавшей с крыши сосульки.