Гуманитарка. Истории из зоны СВО

О том, какую помощь везут бойцам из 6‑го танкового полка, читайте в четвертой части специального репортажа журналиста Первого областного

Мы везли в 6-й гвардейский полк 90-й танковой дивизии гуманитарный груз. Огромная фура и «Газель», груженные генераторами, инструментами, масксетями, спальными мешками, обувью, теплыми вещами, продуктами питания, предметами личной гигиены, канистрами. Также было много посылок от предпринимателей Южного Урала, которые хотели помочь военнослужащим. Все это очень нужно бойцам. И все это было собрано в ходе телемарафона «Все для Победы!», который вместе с Народным фронтом проводил Первый областной медиахолдинг. Нам удалось собрать несколько миллионов рублей, все они пошли на закупки для фронта.

Такие телемарафоны мы проводим уже больше года. Потребность фронта меняется, сейчас в значительной степени это зимняя одежда и тепловое оборудование, которое работает на дизельном топливе и газе, утеплительные материалы для блиндажей и окопные свечи. Наша задача — поддержать бойцов в тепле. Общаясь по приезде с заместителем командира полка с позывным Курск, я понимал, что такую помощь армии сложно переоценить. Начав помогать в критический момент, простые люди закрывали вопросы покупки и доставки современной боевой одежды, бронежилетов, коптеров, портативных средств РЭБ и прочих вещей, без которых представить современную войну уже невозможно.

На сегодня поставки гуманитарных грузов в подразделения 6-го танкового полка координируют и сопровождают сами бойцы-танкисты, в числе которых знакомый мне по предыдущим командировкам в зону СВО мой товарищ боец с позывным Кипиш и боец Кама, доставивший последнюю партию.

Заместитель командира полка с позывным Курск говорит, как нужны стройматериалы и инструменты. Продвижение вперед требует постоянного обустройства на новых занятых позициях.

В дни моей командировки 6-й танковый полк находился во втором эшелоне, ожидая часа, чтобы сменить на передовой на Авдеевском направлении своих боевых товарищей из других частей.

Именно из Авдеевки с 2014 года артиллерия ВСУ била по Донецку.

«Уже отодвинули свою арту подальше от Донецка, — констатирует Курск. — Наши штурмовики ежедневно уничтожают живую силу и технику противника, а танки с закрытых огневых позиций поддерживают наступление».

6-й танковый полк, одно из самых прославленных подразделений в зоне СВО, в мирное время дислоцируется в Чебаркуле. И сегодня полк сформирован в первую очередь из уральцев: жителей Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, Башкортостана. Много тут и из Нижегородской области.

«Пополнение приходит постоянно: человек 50 в месяц. Рассказывают, что в военкоматах стоят очереди добровольцев».

По словам Курска, большая часть пополнения — возраст 35+.

«Хотя и говорят, что молодая кровь горячее, но у молодежи, наверное, чуть иные приоритеты: они строят карьеру, крепче держатся за рабочее место», — делится своими наблюдениями Курск.

Слова Курска подтверждают мои собственные ощущения и впечатления. Несмотря на большой приток добровольцев, в зону СВО, действительно, приходит очень много людей, которые, скажем так, уже многое успели в этой жизни, а именно: вырастили детей, достигли чего-то в своей сфере. И именно в этой среде я встречал наибольшее число идейных добровольцев, которых на СВО привело некое личное понимание правды и справедливости.

Гуманитарка, которую мы привезли в этот раз, достается прежде всего тем, кто «работает на земле», то есть мотострелкам и штурмовикам, говорит замкомполка. Даже танкистам в полевых условиях проще, они переночевать могут и «в броне» — так Курск называет боевую машину. Ну и конечно, повторяет он, очень нужны квадрокоптеры и тепловизионные прицелы. Один «тепляк» мы привезли с собой.