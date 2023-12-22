Бро. Истории из зоны СВО

О том, как челябинская бизнесвумен стала пилотом дрона-камикадзе и ушла на СВО, в третьей части специального репортажа журналиста Первого областного

Боец с позывным Бро — пилот FPV-дрона. Бро — доброволец-женщина. Каждый из таких пилотов — важная цель для противника, который не пожалеет для его уничтожения даже «Хаймерса». Так мне говорит сама Бро: за каждый расчет FPV назначена награда, значительная сумма в американских долларах.

Сосчитать женщин — пилотов FPV в зоне СВО хватит пальцев одной руки.

И Бро — одна из них. Встретить ее и поговорить с ней — большая удача для меня.

Мы познакомились совершенно случайно. Еще до въезда на территорию Донецкой Народной Республики в приграничном Миллерово обратил внимание на женщину в военной форме на автомобиле с челябинскими номерами. На интервью у нас было меньше 20 минут.

Про себя говорит именно не «оператор», а «пилот». Вероятно, потому что пилот FPV-дрона тоже летает, только в другой реальности и в теле своего дрона.

«Мое имя означает „несущая победу“. Дедушка мой дошел до Берлина и участвовал в советско-японской войне. Он и имя выбирал. Я всегда знала, что пригожусь, потому что я шустрая и бесстрашная».

Отважная женщина оставила в Челябинске налаженный бизнес и активную общественную деятельность. На гражданке остался ее несовершеннолетний сын.

Бро обходит стороной подробности своей мирной жизни в Челябинске. Такую сдержанность объясняет просто: нельзя себя рассекречивать, потому что на операторов дронов ведется охота.

Мысли поехать в Донбасс появились еще в 2014 году, но тогда этим планам не удалось сбыться, она узнала, что ждет долгожданного ребенка.

«В то время Бог отвел, я смогла отвлечься от жгучего желания поехать на фронт. А уже в 2023 году я начала обзванивать разные воинские формирования», — рассказывает Бро.

В течение нескольких месяцев Бро изучала БПЛА, анализаторы частот, «глушилки» дронов, училась на курсах по подготовке операторов БПЛА и пилотов FPV. Прошла курс тактической медицины по оказанию помощи при ранении.

Подписать контракт с воинской частью Бро удалось не сразу. Все дело в том, что в частях нет «женских» должностей, за исключением медицины, связи и поваров, и эти должности не считаются боевыми.

После того, как Бро продемонстрировала свои навыки по управлению беспилотниками, ее хотели видеть в своих рядах сразу несколько боевых подразделений.

«Мне хотелось иметь право носить на шевроне летучую мышь, знак военной разведки. Это моя мечта, и она исполнилась».

FPV-дроны, или дроны-камикадзе, — грозное оружие в умелых руках, рассказывает мне Бро. При достаточном уровне подготовки оператор FPV, сам находясь в безопасном месте, может атаковать технику, пехоту, укрепрайон и даже залететь в открытое окно движущегося автомобиля противника.

Он оснащен камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. Благодаря этой технологии пилот может ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть все, что видит дрон, будто он находится внутри летательного аппарата.

Собственно FPV и расшифровывается как First-Person View — вид от первого лица. Понятно, что среди пилотов FPV много игроманов. Но приводит их на СВО, конечно, не страсть к игрушкам.

От обычных «птичек» их отличает тот факт, что после старта FPV посадить уже невозможно. У дрона-камикадзе на взлете уже устанавливается на боевом взводе подрывной заряд: он в любом случае взорвется.

Никакого предвзятого отношения к себе Вероника со стороны бойцов-мужчин не чувствует. И даже постоянно подчеркивает, что все тяготы службы она готова нести наряду с остальными бойцами.

Кстати, мужское прозвище Бро получила еще в Челябинске. Уже здесь свой позывной она расшифровала как «беспилотный разведывательный отряд».