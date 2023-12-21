«Дальше „Шторма“ не пошлют». Истории из зоны СВО

О том, как устроен лагерь штурмовиков, во второй части специального репортажа журналиста Первого областного

«А чего мне бояться? Дальше „Шторма“ уже не пошлют», — заместитель командира штурмового отряда 6-го танкового с позывным Три Икса не прячет своего раздражения гражданским начальством, которое, по его словам, оставило без внимания мобилизованных из Нижегородской области. Три Икса кадровый военный. Уволился из армии на волне сердюковских реформ. Сделал карьеру на госслужбе, строил свой бизнес. Осенью 2022-го был мобилизован из родной для себя Нижегородской области. Здесь под его началом — рота V, ее еще называют «Шторм V», и приданные ей несколько танков и подразделение артиллерии.

Три Икса проводит меня по лагерю. Это исходный рубеж. Отсюда штурмовики уходят «на работу», как здесь называют выход на боевое задание. Тут 10—15 километров от линии боевого соприкосновения. Замкомбата показывает блиндажи, хозпостройки и чуть в отдалении капониры, или земляные укрытия для танков.

Три Икса говорит, как востребована штурмовиками при выходе на боевые задания небольшая техника.

Чем ближе к передовой, тем выше активность дронов противника, рассказывает он. В первую очередь под огонь ударных дронов попадают большие машины, КамАЗы и «Ахматы».

«Их сжигают первыми. А эта техника и внимания противника не привлечет, и свою работу сделает», — Три Икса кивает на бронированный уазик.

Судя по песочному цвету, до того, как попасть в зону СВО, тот успел поработать на инкассаторов.

На этой машинке мне через несколько часов выдвигаться на боевое задание с Хлопком и его бойцами.

Впервые с бойцами роты V я познакомился под Кременной во время летней командировки в зону СВО. «Шторм V» — это специальное добровольческое штурмовое подразделение Минобороны РФ, в которое бойцов набирают в том числе из тюрем и лагерей. «Шторм» сражается на самых сложных участках специальной военной операции России на Украине. Он и создавался для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ. Собственно, именно такая задача стоит сейчас перед нашими военными, которые вошли в Авдеевку и метр за метром отодвигают линию фронта из-под Донецка.

Проще говоря, штурмовики работают на коротких дистанциях с противником, когда до него, что называется, рукой подать. И потому эта работа не для всех.

«Пацаны очень заряженные и мотивированные, — описывает он штормовцев. — Хотя этим еще боевой выучки не хватает».

Вернувшись командировки, я не был уверен, как рассказывать о бойцах из числа бывших заключенных. Для многих и для меня эти люди в какой-то момент поставили себя по другую сторону общества. Но правда и в том, что именно там, «за ленточкой», людей оцениваешь не только по их прошлому, но по тому, как они проявляют себя сегодня.

Боец с позывным «Васильич» — бывший заключенный, подписавший контракт с Минобороны уже на зоне. Утверждает, что в уйти на СВО планировал еще до своего приговора (не первого, к слову), но близкие не поддержали его решения:

«Ходил в военкомат, а подруга потом прятала от меня повестки и скрывала звонки из военкомата», — со слов «Васильича» следует, что уйти на СВО с зоны ему оказалось проще.

Здесь Васильич — старшина и уважением и авторитетом у других бойцов. На нем — баня, кухня и решение прочих бытовых проблем штурмовиков.

Вернувшись полгода назад из своей летней командировки, я не был уверен, как рассказывать о бойцах из числа бывших заключенных. Очень для многих, и для меня, эти люди в какой-то момент поставили себя по другую сторону общества.

Но правда и то, что именно там, «за ленточкой», людей оцениваешь не по тому, кем они были, а по тому, как проявляют себя тут.

Вечером после «прилета» по расположению соседней части в лагере штурмовиков по команде гаснет свет.

«Расчехляйте „пушку“: два „мавика“ летают. Начинайте охоту», — раздает через рацию указания Три Икса.

Поступила информация о том, что зависшие над лагерем вражеские дроны-наблюдатели mavic ищут цель. Наличие тепловизора позволяет с воздуха увидеть даже контуры остывающего мотора танка или любой другой машины. В общем, судя по всему, мы оказались как на ладони, потому замкомбата обещает тому, кто достанет и собьет укроповский mavic, увольнительную.

Бойцы убегают за «пушкой», как называют противодронное ружье.

Другие бойцы тем временем спешно гасят и печи-буржуйки, чтобы не выдать своего места расположения тепловым следом. Все заканчивается для нас спокойно, но остаток вечера мы сидим без света в остывающем блиндаже.