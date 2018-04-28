/ Торжественные встречи с ветеранами пройдут во всех муниципалитетах Южного Урала

Губернаторские приемы начнутся 3 мая.

В Челябинской области готовятся к празднованию Дня победы. В этом году принято решение поздравить всех фронтовиков, тружеников тыла, блокадников и их вдов, живущих на Южном Урале. Губернаторские приемы состоятся во всех муниципалитетах региона. Губернатор Челябинской области традиционно встретится с ветеранами Великой Отечественной войны 9 мая после парада на площадки Революции.

В торжественных приемах примут участие ветераны Великой Отечественной войны, а также вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, руководители и актив Совета ветеранов, почетные граждане Челябинской области. Каждому участнику приема будет выплачено единовременное социальное пособие в размере 2 тысячи рублей, за счет средств областного бюджета. — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

3 мая, будут чествовать ветеранов Чесменского района. 4 мая губернаторские приемы проведут Южноуральск, Чебаркуль, Сатка, Озерск, Катав-Ивановск, Верхний Уфалей и Еткульский район. Аша и Пласт поздравят ветеранов 5 мая. Основная часть встреч запланирована на 7 мая. 8 мая поздравления примут ветераны Карабаша, Миасса, Усть-Катава, Троицкого и Аргаяшского районов, а непосредственно в День Победы торжества проведут Снежинск, Трехгорный, Локомотивный и Кизильский район.