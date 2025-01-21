Губернатор поручил проверить состояние всех памятников и мемориалов в Челябинской области

Ко Дню Победы все вопросы по этой теме должны быть сняты



Глава региона Алексей Текслер призвал к тщательной проверке состояния военных мемориалов и памятников перед 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор подчеркнул важность своевременной уборки и благоустройства этих объектов, а также воинских захоронений.

«Прошу держать на контроле своевременную уборку и благоустройство военных мемориалов и памятников. Мы эту работу никогда не останавливали, использовали возможности и федеральных, и региональных программ. При необходимости привлекайте социальных партнеров из числа предприятий и компаний», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что зимние условия могут повлиять на состояние памятников, и поручил руководителям и главам муниципалитетов лично проверить каждый объект.

«Каждый памятник, каждый монумент должен быть дополнительно исследован, чтобы все вопросы до 9 мая были сняты», — подчеркнул он.

Работы по реставрации мемориалов начались еще накануне, в 2024 году. Так, в Челябинске восстановили внешний вид выставки военной техники в Саду Победы. Началась реставрация мемориала «Скорбящие матери». Скульптуру и другие элементы мемориала собирались отремонтировать до конца весны 2025 года.