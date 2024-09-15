В Челябинске приступили к реставрации мемориала «Скорбящие матери»

В порядок частично приведут и Лесное кладбище

В Челябинске начинается реставрация мемориала «Скорбящие матери» и Лесного кладбища. До конца весны 2025 года отремонтируют саму скульптуру, восстановят лестничные пролеты и кирпичную галерею, а также приведут в порядок беломраморные надгробные плиты и восстановят частично утраченные бронзовые звезды, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С территории мемориала будет перенесена военная техника. Ее размещение здесь нарушает современные требования законодательства об охране объектов культурного наследия»,— уточнили в мэрии.

Памятник «Скорбящие матери» в составе мемориального комплекса с братскими могилами «Память» был открыт в 1975 году. Он посвящен воинам, умершим в тыловых военных госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Мемориал является объектом культурного наследия России.

Напомним, минувшим летом в Челябинске завершили реконструкцию памятника «Сказ об Урале» на Привокзальной площади. Подрядчик восстановил облицовку и швы между гранитными блоками, подкрасил и нанес специальный защитный слой на буквы. Также вокруг памятника отремонтировали плитку и бордюры.