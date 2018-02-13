/ Губернатор поручил ликвидировать спорный выезд из Долгодеревенского

Специальная комиссия в ближайшее время найдет оптимальные вариант.

Южноуральцы, выезжающие из села Долгодеревенское в Сосновском районе на федеральную трассу М-5, возмущены новым маршрутом. Губернатор Челябинской области обратил внимание на возникший конфликт. По его распоряжению правительство совместно с ГИБДД, дорожными службами и администрацией Сосновского района проработают меры, направленные на снижение аварийности и избежание увеличения времени в пути.



В начале февраля текущего года внесены изменения в схему движения транспортных средств из села Долгодеревенское Сосновского района в сторону города Челябинска. Новая схема требует увеличения времени в пути для автомобилистов и вызвала ряд негативных откликов, в том числе в средствах массовой информации. Свои аргументы есть у ГИБДД; людей также можно понять — такие перемены часто воспринимаются без энтузиазма. Прошу изучить эту ситуацию совместно с ГИБДД, дорожными службами, администрацией Сосновского района и доложить. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что сейчас поворот на 18 километре автодороги М-5 «Урал» перекрыт, там установлены запрещающие знаки. Выезд из села Долгодеревенское осуществляется через транспортную развязку на 23 километре.

Напомним, 8 февраля вступили в силу новые правила выезда из Долгодеревенского и Сима на федеральную трассу М-5. Новый выезд из села в Сосновском районе позволит сделать путь безопаснее. В этом уверены сотрудники Госавтоинспекции. Время в пути увеличится на несколько минут, при этом вероятность аварийных ситуаций на автодороге сократится.

