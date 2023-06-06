Губернатор Челябинской области призвал чиновников помогать фонду «Защитники Отечества»

Организация поддерживает семьи участников СВО и ветеранов спецоперации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал чиновников региона уделять повышенное внимание социальной поддержке семей участников СВО и самих ветеранов спецоперации, кроме того оказывать максимальное содействие координаторам фонда «Защитники Отечества».

«До конца года количество социальных координаторов будет только увеличиваться. Задача социальных координаторов — находиться в контакте с каждой семьей и решать любые проблемы ветеранов спецоперации и семей участников СВО», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что с 30 мая открыт областной филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Его работа будет синхронизирована с деятельностью всех профильных областных и муниципальных органов и служб, прежде всего, с Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации.

Сотрудники новой структуры — социальные координаторы — будут плотно работать с территориями.

Также Алексей Текслер напомнил, что дети участников СВО получат путевки в детские лагеря вне очереди.