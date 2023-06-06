Дети участников СВО получат путевки в детские лагеря вне очереди

В Челябинской области начали распределять 8 тысяч путевок

Около 8 тысяч бесплатных путевок в загородные лагеря и санатории переданы в управления социальной защиты Челябинской области. Прежде всего их начнут раздавать детям участников СВО, сообщил во вторник, 6 июня, губернатор Алексей Текслер.

«В первую очередь путевки необходимо выделять детям из групп риска. Вне очереди бесплатные путевки выдаем детям мобилизованных граждан, погибших военнослужащих и добровольцев специальной военной операции», — заявил Алексей Текслер.

Как челябинцам собрать ребенка в загородный лагерь — примерный список вещей и жизненные советы найдете в отдельном материале.



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