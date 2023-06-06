Около 8 тысяч бесплатных путевок в загородные лагеря и санатории переданы в управления социальной защиты Челябинской области. Прежде всего их начнут раздавать детям участников СВО, сообщил во вторник, 6 июня, губернатор Алексей Текслер.
«В первую очередь путевки необходимо выделять детям из групп риска. Вне очереди бесплатные путевки выдаем детям мобилизованных граждан, погибших военнослужащих и добровольцев специальной военной операции», — заявил Алексей Текслер.
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