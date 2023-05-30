В Челябинске открыли региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества»

Центры комплексной поддержки ветеранов СВО и семей павших бойцов появляются в стране по поручению Владимира Путина

В Челябинске открыли региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества». Организация создана по поручению президента РФ. Об этом подписчикам своего телеграм-канала сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное». В учреждении организуют комплексную поддержку ветеранов специальной военной операции и семей павших бойцов.

Защитникам Родины или их близким не придется ходить по инстанциям, поскольку сотрудники отделений фонда смогут оказать практически любую помощь. Так, в отделениях «Защитников Отечества» ветераны боевых действий смогут решить вопросы медицинской реабилитации, психологической поддержки и даже смогут найти работу или оформить необходимые документы. Этот же функционал будет доступен семьям тех, кто пал в зоне СВО. Подход к решению проблем будет индивидуальным.





«За каждым ветераном СВО и семьей погибшего будет закреплен социальный координатор. Он всегда поможет и подскажет. Координаторы будут работать во всех муниципалитетах области. Сейчас они проходят специальное обучение. До конца лета фонд „Защитники Отечества“ вместе с Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации переедут в большое новое здание на Университетской набережной. Создадим там максимально комфортные условия», — написал Алексей Текслер.

Фонд начнет свою работу с 1 июня, причем до переезда он будет находиться в доме № 21а на улице Смирных. Кроме того, в Челябинске до конца года отремонтируют военный госпиталь, а региональные власти работают над созданием центра реабилитации по санаторному типу. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт, которая тоже побывала на открытии этого учреждения, отметила, что среди социальных координаторов она увидела жен и матерей ветеранов спецоперации.

«У некоторых из них совершенно уникальный опыт — например, службы в санбате. Безусловно, все это пригодится им в работе в рамках фонда. Мы сформировали команду из 38 координаторов — каждый ответственный за свою территорию. Напомню, что работа ведется проактивно: координатор сам связывается с ветеранами СВО и их семьями, оставляет свои координаты. Он остается на связи по любым вопросам — от оформления заявки на медицинское обследование или реабилитацию до переобучения и трудоустройства», — отметила Ирина Гехт.





По сути, «Защитники Отечества» объединят в себе все ведомства, чтобы оперативно реагировать на просьбы ветеранов. Координаторы уже готовы включиться в эту непростую масштабную работу. Кстати, открытая в начале года служба сопровождения участников СВО продолжит свою работу вместе с региональным отделением фонда.