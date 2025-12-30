Губернатор Челябинской области признан одним из лучших губернаторов в сфере экологии

Лауреатами премии журнала «Экоград» стали Алексей Текслер и Сергей Собянин

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал лауреатом экологической премии журнала «Экоград» в номинации «Губернатор — эколог года». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора издания Игоря Панарина. Высокой награды также удостоен мэр Москвы Сергей Собянин.

Алексея Текслера отметили за успешное исполнение федерального проекта «Чистый воздух» и проведение в Челябинске Всероссийского детского экологического форума. Экспертная комиссия подчеркнула, что работа по проекту находится на особом контроле губернатора и за пять лет количество выбросов в Челябинске снизилось на 43%.

Ранее министр экологии Челябинской области Игорь Гилев озвучил самые свежие данные по результатам работы.

«Челябинск свои целевые показатели выполнил досрочно. Снижение валовых выбросов к концу 2025 года составило более 49% от уровня 2017 года, а по опасным загрязняющим веществам — около 32%, это более 103 тысяч тонн. Магнитогорск достиг снижения по валовым выбросам почти на 25%… Из ключевых мероприятий года — остановка электродного производства на ЧЭМК, ввод новой коксовой батареи на ММК, модернизация на ЧМК, а также рекультивация городских свалок и замена общественного транспорта», — отметил Игорь Гилев.

Кроме того, журнал отметил, что Детский экологический форум стал крупнейшим событием года в сфере экологического образования, собрав в 2025 году в Челябинске более 3,5 тысячи участников из 51 региона России.

В отдельной номинации «Эколог года» премии единогласно удостоены защитники национального парка «Лосиный остров».

Звание «Губернатор — эколог года» присуждается впервые. Премия «Эколог года» существует с 2012 года.

Ранее в Москве подвели итоги второго ежегодного Национального экологического рейтинга регионов, оценивающего эффективность работы властей для достижения цели «Экологическое благополучие». Среди лидеров-«отличников» названа Челябинская область.