Челябинская область совершила рывок в Национальном экологическом рейтинге — 2025

Алексей Текслер назван в числе претендентов на неофициальное звание «губернатора-эколога»

В Москве представили итоги второго ежегодного Национального экологического рейтинга регионов, оценивающего эффективность работы властей для достижения цели «Экологическое благополучие». Шесть субъектов РФ были признаны лидерами («отличниками»), и среди них — Челябинская область, совершившая рывок из категории «хорошистов» и ставшая одним из главных положительных примеров года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» по итогам пресс-конференции в ТАСС.

По словам руководителя Центра устойчивого развития Российского государственного геолого-разведочного университета (РГГРУ) имени С. Орджоникидзе Елены Пановой, Челябинская область демонстрировала прогресс и в прошлом году, но в лидеры не попала во многом из-за скептического отношения населения к состоянию окружающей среды. В 2025 году ситуация кардинально изменилась, и эксперты это отметили — рост общественного признания стал ключевым аргументом, перевесившим прошлые сомнения.

«В этом году она (Челябинская область) все равно очень настойчиво рвалась в „отличники“. И тот факт, что у них больше чем на 10% улучшилось отношение жителей к экологии, сильно повлиял на то, что они перешли на новый уровень», — подчеркнула Елена Панова.

Особо подчеркивается, что прогресс достигнут в сложных условиях высокой промышленной нагрузки.

«Нужно понимать, что это наш трудовой фронт, в Челябинской области промышленность работает практически на полную. Вот это надо тоже учесть. И тем не менее очень хорошая работа», — заявил председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

Эксперты отметили, что за объективным успехом стоит системная работа команды региона, включающая не только решение инфраструктурных задач, но и выстраивание диалога с жителями.

«Я порадовался за свою Челябинскую область: сейчас реально есть динамика и объективная, есть динамика субъективная — то, что люди говорят. Здесь вопрос, действительно, в том числе в правильной коммуникации», — прокомментировал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

На вопрос из зала о том, кого можно было бы рекомендовать для поощрения как «Эколога года» среди губернаторов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин назвал две ключевые фигуры: мэра Москвы Сергея Собянина и главу Челябинской области Алексея Текслера.

«Очень хорошая работа, хочется и губернатора похвалить. Он очень много, конечно, делает для того, чтобы экология в регионе улучшалась. И Челябинская область темпы не сбавляет, несмотря на очень большую региональную нагрузку с точки зрения работы промышленных компаний», — сказал, в частности, Дмитрий Кобылкин.





В целом на Урале «хорошистами» признаны Тюменская область, ХМАО-Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ; в «середняках», как и в прошлом году, Курганская и Свердловская области.

Таким образом, Челябинская область не только возглавила экологический рейтинг УрФО, но и доказала, что даже в регионе с мощнейшей промышленной нагрузкой можно добиться системных изменений и получить признание жителей. Впрочем, по мнению Елены Пановой, переход в элиту рейтинга открывает для региона новую, более сложную главу: достигнутый успех задает и высокую планку ожиданий.

«Теперь у них задача — не свалиться. Когда ты выбиваешься в отличники, дальше надо думать, как там остаться», — констатировала эксперт.

Следующая оценка экологических усилий регионов состоится через год.