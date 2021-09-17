В Челябинске завершают благоустройство парка имени Тищенко

Алексей Текслер осмотрел площадку и поручил завершить работы в срок

Губернатор Алексей Текслер в компании мэра Челябинска Натальи Котовой и начальника городского управления культуры Элеоноры Халиковой после голосования на избирательном участке осмотрел ход благоустройства парка имени Тищенко в Металлургическом районе. Подрядчик обещает завершить работы раньше срока — до 15 октября. Укладка плитки на восточной стороне уже завершена.

«Срок окончания — 15 октября. Мы намерены этот срок выдержать по технологии. В порядке будет восточная сторона. Параллельно делаем западную сторону, уложим плитку. Сделано примерно 3,5 тыс. кв. м из 8,5 тыс. кв. м», — заявил представитель компании-подрядчика.

Глава региона пообщался с местной жительницей. Женщина отметила, что посетители парка давно ожидают завершения благоустройства. Алексей Текслер уверил пенсионерку, что к середине осени по аллеям будет комфортно прогуливаться.

«Объект знаковый для жителей ЧМЗ, мы это знаем. Мы видели, в каком состоянии был объект — ни пройти ни проехать, что называется. Теперь ждем, когда парк преобразится», — обратился Алексей Текслер к исполнителям контракта по благоустройству парка.

Жители Металлургического района ждали реконструкцию парка имени Тищенко около 30 лет. Там выложат плитку на дорожках, установят беседки, скамейки и урны. Заменят освещение. Уже в следующем году реконструкция продолжится. Будет разработан общий стиль парка. Появятся благоустроенные зоны для отдыха и занятий спортом. Планируется создание шахматного клуба и площадки для выгула собак. Этот парк на ЧМЗ стал первым в очереди, за который проголосовали сами жители на платформе «Активный житель».

Для губернатора это место — особенное. До 16 лет Алексей Текслер жил в Металлургическом районе. И помнит каждую тропу. В 80-е годы парк был лучшим в городе. И сейчас задача — вернуть статус любимого места челябинцев.