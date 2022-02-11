Челябинская область получила 500 миллионов на ремонт 17 школ

Масштабы работ в одном из таких учреждений в ходе рабочего визита в Копейск оценила Ирина Гехт

В Челябинской области в 2022 году отремонтируют 17 школ. Порядка 500 миллионов на эти цели регион получил из федерального бюджета. Среди учреждений, требующих масштабного обновления, — копейская школа №13. Масштабы работы в ней в пятницу, 11 февраля, оценила первый заместитель главы региона Ирина Гехт, а также посетила другие социальные объекты города-спутника южноуральской столицы.



ОТРЕМОНТИРУЮТ СТОЛОВУЮ, СПОРТЗАЛ И СДЕЛАЮТ СТАДИОН

Школа №13 в копейском поселке Горняк представляет собой комплекс зданий: среднее и начальное звено на 1488 учеников и детский сад на 170 мест. Состояние пищеблока и спортивного зала образовательного учреждения оставляет желать лучшего. Как отметила Ирина Гехт, они не ремонтировались десятилетиями, но в 2022 году их ждет масштабное обновление. Среди запланированных работ — ремонт кровли, крылец и создание современного стадиона с беговыми дорожками и секторами, оснащение учреждения современным оборудованием.





«Под капитальный ремонт за счет федеральной программы попадают два крыла школы, в которых находятся пищеблок и спортивный зал. Дополнительно из областного бюджета оборудуем спортивное ядро, которое станет центром притяжения всего поселка. Сегодня Копейск достаточно интенсивно развивает социальную инфраструктуру. В нем живет очень много работающих в Челябинске, поэтому важно, чтобы в таких микрорайонах появлялись такие социальные объекты», — рассказала Ирина Гехт.









Спортзал и столовую в порядок должны привести уже в этом году, чтобы дети могли продолжать учебный процесс. В планах властей — в дальнейшем облагородить и центральную часть школы.

«Дети должны ощущать новизну во всей школе. Это задача, которую мы на сегодня для себя видим. Для этого коллеги подготовят проектно-сметную документацию. Будем стараться попасть в федеральную программу, чтобы сделать и эту часть школы. Особенность в том, что очень большие деньги предусмотрены не только на ремонты, но и на современное оснащение кабинетов основного здания школы, спортивный инвентарь. Порядка 8 миллионов будет вложено в оборудование для детей. Думаю, здесь качество образовательной среды будет соответствовать современным условиям», — отметила Ирина Гехт.





СДАДУТ НОВУЮ ШКОЛУ НА 1000 МЕСТ

В Копейске Ирина Гехт также посетила долгожданную строящуюся школу №16 на 1000 мест, сроки возведения которой затянулись на два года из-за проблем с рельефом местности. Появление этой школы решит актуальную для центральной части города проблему переполненности классов. Дефицит мест, по данным регионального правительства, составляет 3129 мест.





«Появилась необходимость корректировки проектов, потому что строительство идет на болотистых почвах. Пришлось завозить много грунта. Но сегодня степень готовности школы очень высокая. Школа будет очень современная, с оборудованием и большими пространствами. Думаю, что это точно подвигнет детишек Копейска к новым открытиям и повысит их тягу к знаниям. Школа закроет потребность и где-то даже снимет напряженность с местами в классах», — рассказала Ирина Гехт.





Пока проблему переуплотнения в школах Копейска решают за счет подвоза детей к школам не по месту жительства. Организовать такую возможность планируют для 440 детей. На сегодняшний день такой услугой пользуются 328 учеников. Для этого работают 10 маршрутов, более 40 рейсов в день).

Планируется, что из старого здания школы №16, рассчитанного на 450 мест, в новое переведут 785 учеников. Часть из них — 130 человек — в настоящее время возят из Тугайкуля в школы №13 и №49. Еще 150 мест в долгожданной школе займут первоклассники, родители которых не смогут получить путевку в образовательное учреждение рядом с домом.

ДЕТСКИЙ САД ЖДЕТ ДЕТЕЙ

Перспективы развития системы образования, а также проблему переуплотнения образовательных организаций Копейска Ирина Гехт обсудила с главой городского округа Андреем Фалейчиком. Вместе с ним первый заместитель губернатора посетила и новый трехэтажный детский сад в микрорайоне Тугайкуль на 200 мест. В садике 10 групп, в том числе три ясельных и еще семь для детей с трех до семи лет. Открыты две коррекционные группы для детей с нарушением речи.





Учреждение площадью 3700 «квадратов» с просторными игровыми комнатами, спальнями, отдельными музыкальным и физкультурным залами, тремя лифтами и самым современным оснащением приняло первых воспитанников в мае прошлого года. На сегодняшний день детсад посещают 117 малышей, остальные кроватки пока пустуют.





«В садике есть все необходимое, штат полностью укомплектован. Работаем в полном объеме. Единственное — у нас недобор детей. Но мы ждем, что сейчас сдадут еще два дома на переселение, и к нам придут еще ребятишки», — поделилась заведующая копейским детским садом №9 Ирина Кучера.





При этом Копейск, по словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, остается городом, в котором в целом сохраняется очередность в детские сады. Но в 2022 году откроют три новых, в последующие годы — еще три, и к 2024 году потребность будет полностью закрыта.