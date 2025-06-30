Специалисты из Москвы завершили реставрацию настенной живописи на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс Троицкого (Уйского) собора». Реставраторы удалили слои, не представлявшие художественной ценности, а также воспроизвели утраченные орнаменты и композиции, сообщили в пресс-службе комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
Реставрационные работы в храме 1754 года постройки заняли три года. Специалисты удалили загрязнения и копоть, поздние вставки и росписи 1990‑х годов и раскрыли авторскую живопись, созданную на рубеже XIX—XX веков. Основной ее объем, кстати, сохранился.
Кроме того, московские реставраторы воспроизвели растительные орнаменты путем калькирования и воссоздали серьезно поврежденные и утраченные композиции святых и пророков.
В числе прочих работ, которые провели в храме, — заделка трещин, укрепление красочного слоя, дезинфекция поверхности после консервации и другие.
Напомним, собор не раз охватывали пожары. А в послевоенные годы храмовый комплекс передали зооветеринарному техникуму. Верующим он был возвращен в 1997 году.