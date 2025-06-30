В Троицке завершили реставрацию настенной живописи в старинном соборе

Большинство авторских росписей сохранились под наслоениями

Специалисты из Москвы завершили реставрацию настенной живописи на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс Троицкого (Уйского) собора». Реставраторы удалили слои, не представлявшие художественной ценности, а также воспроизвели утраченные орнаменты и композиции, сообщили в пресс-службе комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Реставрационные работы в храме 1754 года постройки заняли три года. Специалисты удалили загрязнения и копоть, поздние вставки и росписи 1990‑х годов и раскрыли авторскую живопись, созданную на рубеже XIX—XX веков. Основной ее объем, кстати, сохранился.

Кроме того, московские реставраторы воспроизвели растительные орнаменты путем калькирования и воссоздали серьезно поврежденные и утраченные композиции святых и пророков.

В числе прочих работ, которые провели в храме, — заделка трещин, укрепление красочного слоя, дезинфекция поверхности после консервации и другие.

Напомним, собор не раз охватывали пожары. А в послевоенные годы храмовый комплекс передали зооветеринарному техникуму. Верующим он был возвращен в 1997 году.