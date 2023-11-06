Эстрадный хор «Тутти» из Челябинска стал победителем всероссийской «Битвы хоров»

Коллектив взял эту высоту со второй попытки

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Битва хоров». Одним из победителей стал челябинский эстрадных хор «Тутти». Об этом ИА «Первое областное» рассказали сами участницы конкурса.

Всероссийская битва хоров стартовала в марте 2023 года. Хор «Тутти» успешно прошел все этапы битвы и вышел в финал. А уже в финале стал лучшим среди эстрадных хоров России. Заключительное выступление битвы прошло на ВДНХ, где 4 ноября открылась масштабная выставка-форум «Россия». На открытии также выступал сводных хор «Движения Первых». Эстрадный хор «Тутти» также спел на этой сцене.

«Мы получили престижный подарок от организаторов. Эстрадный хор „Тутти“ будет представлять Челябинскую область на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта в Сочи, в образовательном центре „Сириус“. Подобные мероприятия это всегда проверка на прочность коллектива и его участников. Спасибо тем моим воспитанницам, которых не пугают трудности. Занятие любимым делом воспитывает в них такие качества, как трудолюбие, терпение, командный дух и умение работать на одну цель», — написала в социальных сетях руководитель эстрадного хора «Тутти» Елена Карабешкина.

Кстати, челябинцы уже не в первый раз выступают в финале «Битвы хоров». Год назад эстрадный хор «Тутти» занял второе место на этом же престижном конкурсе.