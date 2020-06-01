Грозы и сильные дожди прогнозируют в Челябинской области

В некоторых районах региона ожидается град.

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Жителей Челябинской области предупредили о непогоде. По данным регионального управления МЧС, в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, дожди, град, а также ветер до 25 м/с.



«Грозы, сильные и очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с прогнозируются в ближайший час и до конца суток 1 июня в отдельных районах Челябинской области»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе регионального МЧС.

Отметим, что вечером в воскресенье, 31 мая, и в ночь на понедельник, 1 июня, в Челябинске и Копейске прошла гроза. Кроме того, жители Миасса сообщали о крупном граде.

Синоптики отмечают, что погоду в регионе определяет атмосферный фронт высокого давления. Возможны переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и град. При этом ночью температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 18 градусов, в горах и низинах плюс 7–12 градусов, а днем — плюс 21–26 градусов.