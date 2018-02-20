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/ Есть случаи гриппа. Четыре города в Челябинской области закрыли на карантин

Есть случаи гриппа. Четыре города в Челябинской области закрыли на карантин

При этом ситуация в регионе оценивается как неэпидемическая.
сегодня в 20:23
  |  Общество

Учебный процесс полностью приостановлен в Октябрьском, Катав-Ивановском, Саткинском, Верхнеуфалейском районах. Кроме того, на Южном Урале на карантин ушли 12 школ в 10 городах, а также 123 класса 38 школ, 2 группы техникума, детский сад и 5 групп в пяти других детсадах.

Карантинные мероприятия также ввели в Саткинском, Каслинскоv, Катав-Ивановском, Верхнеуфалейском, Октябрьском, Миасском, Златоустовском, Копейском, Коркинском и Еткульском муниципальных образованиях.

Сообщается о случаях заболевания гриппом B в Челябинской области. При этом количество заболевших не уточняется. За последнюю неделю в регионе зарегистрировали 31 тысяча 154 случая ОРВИ. Это выше на 8%, чем неделей ранее. Рост заболевших продолжается.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, РСВ-инфекции и риновирусной инфекции, при этом отмечается появление случаев гриппа В.

— сообщили в региональном Роспотребнадзоре

Напомним, в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа с 8–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 часов рабочие дни по телефону — 263-43-66.

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