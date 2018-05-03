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/ Жена погибшего на производстве челябинца получит 650 тысяч рублей

Жена погибшего на производстве челябинца получит 650 тысяч рублей

Решение принял Металлургический районный суд.
сегодня в 15:52
  |  Общество

Моральный вред компенсируют челябинке, муж которой погиб на производстве. Мужчина скончался в результате несчастного случая на заводе «Мечел-Кокс». Его жена обратилась в прокуратуру. Женщина пояснила, что на момент смерти супруга не работала из-за профессионального заболевания и частично утратила трудоспособность. Кроме того, она пережила огромные нравственные страдания из-за потери мужа и отца своих детей.

В соответствии с положениями статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. По результатам проведенной проверки прокуратурой района в Металлургический районный суд г. Челябинска в интересах истицы направлено исковое заявление в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о взыскании с ООО «Мечел-Кокс» компенсации морального вреда. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Решением Металлургического районного суда Челябинска с предприятия взыскали компенсация морального вреда в размере 650 тысяч рублей.

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