Госдума отложила рассмотрение во втором чтении «закона о QR‑кодах» для общественных мест

﻿О причинах решения рассказала вице‑премьер Татьяна Голикова

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма „дельта“. Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с партией „Единая Россия“ в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении»,

— заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



Госдума отложила рассмотрение законопроекта о сертификатах здоровья с QR-кодом во втором чтении. О причинах такого решения в пятницу, 14 декабря, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба федерального правительства.Законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в частности, предполагал временное введение в России сертификата здоровья с QR-кодом. Второе чтение должно было состояться в середине января.Новая дата рассмотрения законопроекта не уточняется. Но, по данным пресс-службы федерального правительства, ко второму чтению подготовят ряд поправок.Так, с 1 февраля граждане по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест. Минздрав — устанавливать сроки действия сертификата в отношении людей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Военнослужащие и приравненные к ним лица — получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании сертификатов здоровья с QR-кодом в общественных местах и на транспорте. Эксперты могли изучить документы и внести предложения до 14 декабря.

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Второй был снят с рассмотрения.

В итоге законопроект, предполагающий изменить закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Госдума рассматривала и приняла в первом чтении 16 декабря.