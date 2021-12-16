Госдума РФ приняла в первом чтении «закон о QR‑кодах» для общественных мест

Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Ограничения по-прежнему не будут касаться аптек и магазинов продуктов и товаров первой необходимости.



Как сообщает пресс-служба Госдумы, российский граждане после вступления закона в силу смогут посещать общественные места — то есть места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, заведения общественного питания и розничной торговли — только предъявив QR-код о вакцинации, справку о медотводе или перенесенном коронавирусе. До 1 февраля 2022 года граждане без QR-кода могут заменять его свежим ПЦР-тестом. После ПЦР будет работать пропуском только у имеющих медотвод.

Напомним, накануне сразу два профильных комитета Госдумы — по здравоохранению и безопасности — поддержали необходимость введения закона. Однако при голосовании мнения депутатов все-таки разделились: поддержали новые ограничения 329 парламентариев из 417, 87 выступили против, один воздержался.