В Челябинской области выплата при заключении контракта для участия в СВО составит 2 миллиона рублей

Депутаты Заксобрания региона утвердили законопроект сразу в трех чтениях

По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области увеличен размер единовременной выплаты при заключении контракта для участия в СВО. Сегодня, 17 октября, депутаты на внеочередном заседании регионального парламента сразу в трех чтениях утвердили поправки в законопроект. Согласно ему выплата контрактникам для участия в СВО увеличится до двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Единовременная выплата составит 2 миллиона рублей, в том числе региональная часть — 1,5 миллиона рублей, федеральная — 400 тысяч рублей, муниципальная — 100 тысяч рублей. Получить средства смогут военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны РФ до 31 декабря 2024 года. Из областного бюджета на эти цели дополнительно направят 1 миллиард 310,2 миллиона рублей.

«Нет сегодня более важной задачи для каждого из нас, чем помощь нашей армии, нашим бойцам и членам их семей. Мы будем оказывать им всю возможную поддержку. Неоднократно увеличивали размер выплаты, и теперь ее размер составляет два миллиона рублей», — прокомментировал Алексей Текслер.

В регионе действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Помимо выплаты для военнослужащих, предусмотрены выплаты на установку внутридомового газового оборудования, единовременная выплата на каждого ребенка военнослужащего. Работают специальные меры поддержки — плата за обучение, бесплатный проезд и другие. Подробная информация размещена на сайте поконтракту.рф.

В Челябинской области оказывают комплексную поддержку участникам СВО и их семьям. На постоянной основе оказывается помощь воинским частям, выполняющим задачи «за ленточкой».

