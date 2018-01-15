/ Госдолг Челябинской области сократился в 2 раза благодаря грамотной финансовой политике

Регион смог покрыть 13 миллиардов рублей.

Челябинская область начала 2018 год с маленьким долгом перед государством. Он сократился почти в два раза, в сравнении с предыдущим периодом, и составил 15,6 миллиарда рублей. Добиться этого удалось благодаря погашению всех задолженность перед банками. Они составляли 5 миллиардов. Также на сокращение долга повлияло завершение срока гарантий, выданных правительством.



31 декабря 2017 года закончился срок действия областной государственной гарантии, которая по решению губернатора и правительства области в июне 2016 года была предоставлена Челябинскому трубопрокатному заводу для обеспечения закупок металла у ММК. Сумма гарантии составляла 8 миллиардов рублей. Это была уникальная для нашей области практика, когда гарантия выдавалась в обеспечение не банковских кредитов, а обязательств между предприятиями. В тех условиях поддержка двух системообразующих заводов во многом способствовала стабильной работе экономики региона. — рассказал министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Отметим, что госдолг Южного Урала складывается из бюджетных кредитов, которых на сегодня 9,7 миллиарда рублей, и госгарантий, их 5,9 миллиарда рублей.