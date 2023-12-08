Город в Челябинской области заранее отменил занятия в школах на 9 декабря

В ночь на субботу синоптики обещают до −40 градусов

9 декабря все школы Златоуста будут работать в дистанционном режиме. Решение об этом уже накануне, не дожидаясь субботы, приняли в администрации города.

«Завтра, 9 декабря, в Златоустовском городском округе в связи с неблагоприятными погодными условиями отменяются занятия в очной форме с 1-го по 11-й класс первой и второй смены», — предупредили в мэрии.

Напомним, школьники Челябинской области второй день занимаются на дистанте из-за сильных морозов. В ночь на субботу синоптики обещают в горах до −40 градусов, а днем −21…−26 градусов.

На дистант также перевели студентов ЮУрГУ и ЧелГУ.

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