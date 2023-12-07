Самые холодные зимы в истории Челябинской области

Для Южного Урала и минус 40 — не предел

Первые по-настоящему зимние холода пришли на Южный Урал без церемоний — температура за окном моментально ахнула до минус 30 градусов. С непривычки многие едва пережили путешествие на работу, некоторые сотрудники нашей редакции, например, до сих пор приходят в себя. Но, как известно, все познается в сравнении. Предлагаем читателям ИА «Первое областное» вспомнить самые лютые зимы в истории Челябинской области и убедиться, что рядом с ними сегодняшний колотун — легкий морозец, не более.

Согласно сайту Челябинского гидрометеоцентра, абсолютный минимум температуры воздуха в нашем регионе был зафиксирован в Нязепетровске в ночь на 1 января 1979 года — минус 52°С. Климатолог и преподаватель ЧелГУ Екатерина Пестрякова хорошо помнит ту зиму.

«Холодно было по всей стране, не только у нас. Под Новый год я как раз вернулась в Челябинск из Сочи — можете представить мои ощущения. Я ехала домой в автобусе за 6 копеек, держала в руках мандариновую веточку, и она у меня замерзла», — рассказывает она.

В канун праздника легендарный метеоролог Татьяна Ишукова предупредила по радио и телевизору, чтобы челябинцы сидели по домам и не выходили на улицу — приближаются морозы до −45°C. На самом деле было −48°, но 1 января люди все равно пошли гулять. На площади Революции их встречал Дед Мороз и предлагал согреться водкой.

«В то время я работала климатологом и гидрологом в институте „Энергосетьпроект“. Мне нужно было на работу 2 января. Я надела на себя все, что нашла: несколько штанов, кофты, шубу и шапку-ушанку. Но на улице было ощущение, что я очень легко оделась», — вспоминает Екатерина Ивановна.

В ту зиму в городе погибло очень много птиц — закоченев, они падали на землю прямо с деревьев. В воздухе стоял туман, но не обычный, а ледяной, когда влага в воздухе от мороза превращается в микроскопические кристаллики.

Подобных зим на Южном Урале было не много, и все они остались в XX веке. Однажды Екатерина Пестрякова вместе со студентами решила посчитать количество аномально холодных дней на Южном Урале в разные периоды времени. Самыми суровыми оказались зимы с 1936 по 1961 год — 155 дней. В следующие 30 лет их число сократилось до 115. А с 1992 по 2022 год суперхолодных дней было только 88. Налицо тенденция к потеплению зим.

Отметим, что аномально холодной метеорологи называют погоду, когда температура опускается ниже 7° от средних значений. Например, в декабре нормой для Челябинской области считается температура −12°C. Вычитаем семь и получаем, что −19° и все, что ниже, — отклонение.

«Есть ошибочное мнение, что холоднее всего у нас в горах. Среднегодовые температуры там действительно ниже, чем на равнине. Но самые холодные зимы, по статистике, на юге области. Почему? Потому что Бреды, Троицк и Карталы находятся ближе к Азиатскому антициклону. Когда дует юго-восточный ветер, он приносит туда холодный воздух из центра материка. При северном и северо-восточном ветре происходят так называемые ультраполярные вторжения. И тогда полюсом холода становится Нязепетровск», — поясняет наш собеседник.

В заключение — приятный факт. Во время адского холода 1979 года в Челябинской области не произошло ни одной техногенной аварии. Отопление, водопровод, электричество, транспорт — все работало без сбоев. В то время как в соседней Свердловской области, в Нижнем Тагиле, от мороза скукожилась и обрушилась металлическая крыша здания.