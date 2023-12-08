Два челябинских вуза перешли на дистант из-за сильных морозов

Экстремальные холода сохранятся на Южном Урале в начале следующей недели

Два челябинских вуза заявили о переходе на дистанционное обучение из-за сильных морозов, которые установились на Южном Урале.

В пятницу и субботу, 8 и 9 декабря, учиться из дома будут студенты Южно-Уральского государственного университета. А в понедельник и вторник, 11 и 12 декабря, на дистант переводятся студенты Челябинского государственного университета.

Также администрация Златоуста не стала дожидаться утра и объявила о закрытии школ в субботу, 9 декабря. Грядущей ночью температура воздуха в горах опустится до −40 градусов.

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