/ «Город расцветает». Звезды оценили преображение Челябинска после визита на ЧМК

Губернатор Борис Дубровский поздравил комбинат с двумя праздниками.

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Челябинский металлургический комбинат в один день отметил свой профессиональный праздник и юбилей. В этом году ЧМК празднует свой 75-летний юбилей. На стадионе в Металлургическом районе состоялся грандиозный концерт с участием танцевальных и музыкальных коллективов. Выступление группы «Рефлекс» стало подарком для металлургов. Исполнительница оказалась приятно впечатлена праздником и положительными изменениями, которые происходят в городе.

Замечательные впечатления от Челябинска. Мы были здесь уже немало раз. Сейчас сложилось ощущение, что город расцветает, начинает жить новой жизнью. Чувствуется позитивный прогресс, и это радует. — поделилась впечатлениями участница группы «Рефлекс».

Поздравительную речь произнес губернатор Челябинской области. Для самого Бориса Дубровского этот день является профессиональным праздником. Глава региона отметил мощь Челябинского металлургического комбината и важность каждого сотрудника.

Здесь во всем чувствуется промышленная мощь нашей страны и сила людей, которые гордо несут звание металлурга. Ваше мастерство и опыт проверены историей. В печах ЧМК рождено свыше тысячи марок высокопрочных сталей и сплавов. Но еще важнее, что на протяжении всех этих лет Челябинский металлургический комбинат оставался большой кузницей кадров, дорожил сплавом молодости и опыта. Сегодня рождается еще один — сплав замечательных трудовых традиций и современных высоких технологий. Я рад, что комбинат активно модернизирует производство, инвестирует средства в новые агрегаты и станы, реализует экологические программы. А главное — вкладывается в человека, в людей, которые своим трудом преумножают его славу. — поздравил металлургов губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню металлурга, состоялись в большинстве городов Челябинской области. Звезды эстрады, артисты и певцы приехали поздравить представителей этой профессии.