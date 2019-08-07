ЧМК освоил производство шахтной стойки для укрепления горных выработок

Производительность проката будет достигать двух тысяч тонн в месяц

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») приступил к выпуску на рельсобалочном стане нового вида продукции— шахтной стойки СВП 27 для возведения крепей в туннелях и шахтах.

Шахтная стойка используется для укрепления сводов и потолка горных выработок и туннелей. От надежности этого вида профиля зависят безаварийная работа шахт, а значит жизнь и здоровье шахтеров. Он способен выдерживать большой вес грунта без изменений первоначальной формы.

На рынке этот вид проката пользуется постоянным спросом. При монтаже шахтных крепей профиль СВП 27 применяется вместе с уже освоенным ЧМК профилем СВП 22. Наличие обеих стоек в ассортименте комбината облегчит заказчикам логистику и оптимизирует расходы.

«Это уже 72-й типоразмер продукции, который может быть изготовлен на рельсобалочном стане комбината. Для освоения такого профиля потребовалось разработать и изготовить специальные комплектующие для прокатки. Выпуск первой крупной опытно-промышленной партии шахтной стойки намечен на август»,— отметил заместитель начальника прокатного цеха № 3 по технологии Павел Портнов.

Производственные мощности ЧМК позволят производить более двух тысяч тонн данного вида проката ежемесячно. Потребителями шахтной стойки будут входящие в Группу предприятия «Мечел-Майнинг», а также другие горнодобывающие компании Кузнецкого угольного бассейна и Якутии. Рельсобалочный стан ЧМК — современное комплексное производство высококачественного фасонного и рельсового проката. Продукция стана — различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, и других профилей, используемых в строительстве и машиностроении. В производстве применяются последние мировые разработки в области прокатки, правки, отделки и контроля качества проката.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.