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/ «Мы думали, люди посмеются». Фастфуд Златоуста рассказал о бесплатных сэндвичах голым клиентам

«Мы думали, люди посмеются». Фастфуд Златоуста рассказал о бесплатных сэндвичах голым клиентам

Администрация не рассчитывала на серьезное отношение к акции.
сегодня в 15:18
  |  Общество

Фастфуд ресторан из Златоуста, ставший популярным после «голой» акции, рассказал о своем необычном предложении. Оказалось, изначально акция задумывалась как шутка. Никто не верил, что посетители готовы раздеться за бесплатную тарелку сэндвичей. Однако все призы, которые обещали победителям акции, раздали за два дня.

Мы думали, люди посмеются и забудется все. Но все восприняли всерьез. Кто-то негативно, кто-то позитивно реагировал. Приходили люди, спрашивали, действительно ли мы дарим подарки. Готовы были раздеться. Мы первым пяти подарили, как обещали. Но сделали так, чтобы наши гости этого не видели. Ночью фотографировали, ничего не видно было, всех прикрывали. Кто догола раздевался, получал сертификаты на три тарелки сэндвичей: 15 сэндвичей по 30 сантиметров. В основном молодые люди от 20 до 30 лет. — рассказала сайту «Первый областной» администратор «Subway» в Златоусте Анастасия Телелюхина.

О том, что акция нарушает закон о рекламе, никто не знал.

Напомним, рестораном «Subway» заинтересовалось УФАС. Антимонопольщики проверяют рекламу на нарушения рекламного законодательства. По условиям, голый клиент позволял себя фотографировать.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Y77
15:47, 27.12.2017
Студенты на закусь к новому году... Хотя если честно - стыдно за такое.

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