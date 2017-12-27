/ «Мы думали, люди посмеются». Фастфуд Златоуста рассказал о бесплатных сэндвичах голым клиентам

Администрация не рассчитывала на серьезное отношение к акции.

Фастфуд ресторан из Златоуста, ставший популярным после «голой» акции, рассказал о своем необычном предложении. Оказалось, изначально акция задумывалась как шутка. Никто не верил, что посетители готовы раздеться за бесплатную тарелку сэндвичей. Однако все призы, которые обещали победителям акции, раздали за два дня.

Мы думали, люди посмеются и забудется все. Но все восприняли всерьез. Кто-то негативно, кто-то позитивно реагировал. Приходили люди, спрашивали, действительно ли мы дарим подарки. Готовы были раздеться. Мы первым пяти подарили, как обещали. Но сделали так, чтобы наши гости этого не видели. Ночью фотографировали, ничего не видно было, всех прикрывали. Кто догола раздевался, получал сертификаты на три тарелки сэндвичей: 15 сэндвичей по 30 сантиметров. В основном молодые люди от 20 до 30 лет. — рассказала сайту «Первый областной» администратор «Subway» в Златоусте Анастасия Телелюхина.

О том, что акция нарушает закон о рекламе, никто не знал.



Напомним, рестораном «Subway» заинтересовалось УФАС. Антимонопольщики проверяют рекламу на нарушения рекламного законодательства. По условиям, голый клиент позволял себя фотографировать.