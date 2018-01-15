/ Влияние фастфуда на организм сравнили с инфекцией

Такая пища меняет работу иммунной системы.

Исследование, посвященное фастфуду, провели немецкие ученые из Боннского университета. Они узнали, как организм реагирует на такую «быструю» еду. Для этого 120 добровольцев питались картофелем фри, бургерами и другой неполезной пищей, а ученые затем изучали изменения в работе генов и иммунных клеток.

Стало очевидно, что регулярное употребление вредной еды в большом количестве необратимо меняет работу иммунной системы, перепрограммируя ее. То есть, специалисты наблюдали изменение структуры белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, где формируются иммунные тельца. В итоге клетки становились более агрессивными. Причем, как показал эксперимент на мышах, отказ от жирной пищи никак не мог положительно повлиять на иммунитет. — сообщает «Российская газета».

Таким образом реакцию иммунитета на фастфуд можно сравнить с реакцией на инфекцию, проникающую в организм. У людей, часто питающихся «быстрой» едой, могут развиться аллергия, аутоиммунные заболевания и диабет.