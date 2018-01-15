/ Влияние фастфуда на организм сравнили с инфекцией

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Исследование, посвященное фастфуду, провели немецкие ученые из Боннского университета. Они узнали, как организм реагирует на такую «быструю» еду. Для этого 120 добровольцев питались картофелем фри, бургерами и другой неполезной пищей, а ученые затем изучали изменения в работе генов и иммунных клеток.
Стало очевидно, что регулярное употребление вредной еды в большом количестве необратимо меняет работу иммунной системы, перепрограммируя ее. То есть, специалисты наблюдали изменение структуры белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, где формируются иммунные тельца. В итоге клетки становились более агрессивными. Причем, как показал эксперимент на мышах, отказ от жирной пищи никак не мог положительно повлиять на иммунитет. — сообщает «Российская газета».
Таким образом реакцию иммунитета на фастфуд можно сравнить с реакцией на инфекцию, проникающую в организм. У людей, часто питающихся «быстрой» едой, могут развиться аллергия, аутоиммунные заболевания и диабет.