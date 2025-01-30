ГЛК «Аджигардак» под Ашой осенью‑2025 откроет новые канатные дороги

Инвесторы запустят первую очередь обновляемого курорта

На горнолыжном курорте «Аджигардак», который находится возле Аши, проводится масштабная реконструкция. К работам приступили минувшей осенью. Новые канатные дороги запустят уже в 2025 году. Это будут объекты первой очереди. Они начнут работу осенью, сообщает инвестиционный блок центра «Мой бизнес» Челябинской области.

Затем начнется строительство термального бассейна, гостиницы и апартаментов с полным комплексом Apress-ski. После обновления курорт будет принимать ориентировочно 460 тысяч туристов в год.

Инвесторами выступают специализированный застройщик «Икар Восток» и проектная компания «Аджигардак». Они вложат в проект около 20 миллиардов рублей. Бизнес-план дорабатывается. Уже заключены договоры на газо- и электроснабжение, проектируется водовод. Ранее сообщалось, что полная модернизация курорта будет стоить 60 миллиардов рублей.

К 2028 году южноуральский ГЛК получит статус всесезонного курорта федерального значения. На Форуме туристических территорий РФ «Аджигардак» признали лучшим инвестиционным проектом года.

На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 было заключено соглашение о развитии всесезонного курорта. Подписи в документе поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор проектной компании «Аджигардак» Евгений Гуревич. Предусматривается взаимодействие и сотрудничество по развитию сети горнолыжных трасс и инфраструктуры курорта.

«Для нас один из приоритетов — развитие туризма. У нас есть очень серьезный потенциал. „Аджигардак“ — давно известное курортное, горнолыжное место. Но, к сожалению, долгое время не развивалось должным образом. Очень рад, что с приходом новых инвесторов будет реализован проект по развитию курорта. Знаю, что планы достаточно серьезные — сделать „Аджигардак“ одним из лучших курортов в стране»,— отмечал Алексей Текслер.

История ГЛК насчитывает более 40 лет. Это один из старейших комплексов в России. На горе Аджигардак зарождался и развивался горнолыжный спорт в Уральском регионе.