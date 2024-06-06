Алексей Текслер подписал соглашение о развитии всесезонного курорта «Аджигардак»

Модернизация поможет нарастить туристическую привлекательность комплекса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме — 2024 провел рабочую встречу с генеральным директором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым и генеральным директором проектной компании «Аджигардак» Евгением Гуревичем. Итогом стало подписание соглашения о развитии всесезонного курорта, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





Документ предусматривает взаимодействие и сотрудничество властей региона и проектной компании «Аджигардак» по развитию сети горнолыжных трасс и инфраструктуры курорта. Это поможет увеличить туристическую привлекательность комплекса.

«Для нас один из приоритетов — развитие туризма. У нас есть очень серьезный потенциал. „Аджигардак“ — давно известное курортное, горнолыжное место. Но, к сожалению, долгое время не развивалось должным образом. Очень рад, что с приходом новых инвесторов будет реализован проект по развитию курорта. Знаю, что планы достаточно серьезные — сделать „Аджигардак“ одним из лучших курортов в стране»,— отмечает Алексей Текслер.





Глава региона также сообщил, что правительство окажет инвестору серьезную поддержку. Помощь в модернизации курорта готова предоставить и корпорация «Туризм.РФ», с которой губернатор находится в постоянном контакте.

«Вместе сможем сделать „Аджигардак“ в Ашинском районе современным, комфортным, привлекательным горнолыжным курортом»,— подчеркнул Алексей Текслер.

История горнолыжного курорта насчитывает более 40 лет. Это один из старейших комплексов в России. На горе Аджигардак зарождался и развивался горнолыжный спорт в Уральском регионе. Сейчас курорт имеет 14 горнолыжных трасс, 7 подъемников и гостиничную инфраструктуру.





«У нас поменялся собственник, есть возможность для развития курорта. Первая стадия проекта уже финансово подтверждена и обоснована. Работаем с корпорацией „Туризм.РФ“, параллельно занимаемся инфраструктурой. Нужно создать точку притяжения для туристов. Проект амбициозный. Мы верим, что совместными усилиями сделаем „Аджигардак“ лучшим курортом России»,— говорит Евгений Гуревич.

Алексей Текслер во время встречи также отметил, что правительство Челябинской области занимается развитием дорог в Ашинском районе. Там же расширяют до четырех полос федеральную трассу М‑5. Все это поможет развитию курорта. Губернатор уверен, что вложения в инфраструктуру и вложения в курорт в совокупности дадут импульс, необходимый и развитию Аши.



