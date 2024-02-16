Главный ледовый городок Челябинска посетили более 200 тысяч человек

Он будет открыт для посещения до конца февраля

Ледовый городок «Малахитовая шкатулка» на площади Революции в Челябинске будет демонтирован до 28 февраля, а за время работы его посетили порядка 200 тысяч человек, сообщили в управлении информационной политики города.

Ранее мы писали, что по условиям контракта городок должен быть демонтирован до конца февраля. Точной даты сноса ледяных построек пока не называют. В администрации города сообщили, что за время работы городок посетили более 200 тысяч человек. Также нам рассказали, что произойдет со всеми ледяными скульптурами и горками.

«Использованный лед будет утилизирован на объекты размещения отходов Челябинской области, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)», — сказано в официальном ответе.

А вот объекты световой иллюминации будут использованы и в дальнейшем. В будущем они украсят город при проведении мероприятий и фестивалей.

Напомним, что в этом году тематикой ледового городка стали сказы Павла Бажова: скульптуры в виде Хозяйки Медной горы, Данилы-мастера, Огневушки-Поскакушки. Также на площади работает Дом Деда Мороза — социальный проект телеканала ОТВ. Посетить его также можно до конца февраля.