«Главное, чтобы была баня»: челябинцы бронируют дома на Новый год

Цена за ночь доходит до 150 тысяч рублей

О том, где провести новогодние праздники, челябинцы начинают задумываться сильно заранее. Эксперты рассказали ИА «Первое областное», сколько стоит арендовать коттедж в Челябинской области, о самых популярных направлениях и о новых предпочтениях отдыхающих.



Бронировать коттеджи на Новый год нужно начинать еще летом. Но, по статистике, челябинцы активно резервируют дома в начале осени, когда выходят из отпусков.

Цена аренды дома на новогодние праздники высокая и доходит до 150 тысяч за ночь. Стоимость зависит от вместительности коттеджа, а также от его качества. Постояльцы смотрят на облагороженность дворика, на наличие бани или чана, также некоторым важно, чтобы неподалеку была трасса для катания на тюбингах или горка. Об этом ИА «Первое областное» рассказала президент Гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Если ранее все бронировали, как правило, дома на берегу озера, то сейчас озеро не так актуально, особенно на Новый год. Главное, чтобы была баня, чан, трассы для катания на плюшках. В регионе сейчас много домов, специально построенных под такой запрос»,— говорит эксперт.



Осенью в Челябинской области спрос на аренду домов с банями вырос до 43%. Кстати, услуги банщиков тоже пользуются популярностью у горожан. Спрос на них вырос на 50%.

По словам Натальи Шатруковой, дома на Новый год в основном арендуют 2—3 семьи, молодежные компании не всегда могут потянуть такую сумму.

«Цены моментами сильно завышены, но у нас в принципе аренда очень выросла на загородные дома — как на долгосрочную аренду, так и посуточно»,— отмечает Наталья.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что поднялись и цены на долгосрочную аренду квартир в Челябинске. Самым дорогостоящим предложением в октябре стало жилье стоимостью 235 тысяч рублей в месяц.





Директор агентства недвижимости «А1 Недвижимость» Степан Подпятников замечает, что разброс цены на аренду загородного дома на новогодние праздники велик.

«Вилка очень большая по стоимости новогодней ночи, потому что сильно разнится место, площадь, ремонт, свежесть ремонта, дополнительные услуги, дополнительная инфраструктура»,— говорит он.

Вблизи города для аренды домов популярны поселки Новосинеглазово, Смолино. За его пределами — «Золотой пляж» на озере Тургояк и Увильды.

Согласно данным «Авито», в Челябинской области спрос на аренду загородного жилья вырос в 1,5 раза. Это связано с окончанием высокого сезона отпусков.

Еще Южный Урал вошел в десятку регионов с активным бронированием жилья на Новый год. Аналитики платформы «Авито Путешествия» сообщили, что средняя стоимость аренды загородного дома составила 11 400 рублей за ночь, что, конечно, сильно отличается от новогодних цен.