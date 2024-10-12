В Челябинской области спрос на услуги банщиков вырос на 50%

И это только за последний месяц

В сентябре жители Челябинской области начали активно посещать баню. Как сообщил ИА «Первое областное» Игорь Санников, руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах», в первом осеннем месяце спрос на банщиков вырос на 50% по сравнению с августом. А самой популярной стала русская баня.

«Отличительной чертой русской бани является не только наличие трех отдельных зон, но и ее главная особенность — влажный пар, без которого русская баня превращается в сауну скандинавского типа. Воздух в русской бане насыщен водяным паром, который обладает целебными свойствами»,— рассказал Игорь Санников.

Он подчеркнул, что при влажности воздуха 65-70% температура в бане не превышает 50-70⁰С, а это почти в два раза ниже, чем температура в финской сауне.

В Челябинске за час парения придется отдать около двух тысяч рублей и больше. Все зависит от набора услуг и типа парения.

Парение в бане сейчас действительно популярно, рассказал ИА «Первое областное» президент Банного союза Иван Бояринцев. При этом цели парения у всех разные. Зачем люди приходят в баню и что такое правильная баня — читайте в нашем материале.