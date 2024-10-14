Стоимость аренды элитного жилья в Челябинске уже превысила 200 тысяч рублей

Мы составили топ‑5 самых дорогих квартир в городе

Цены на рынке аренды недвижимости в России растут с прошлого года. В среднем они повысились на 18—40%. В материале ИА «Первое областное» узнаем о пяти самых дорогих квартирах Челябинска, которые сдают в аренду в октябре.



Этим летом цена на аренду двухкомнатных квартир в областном центре выросла на 7% и составила 35,4 тысячи рублей в месяц, по данным «Циан для профи».

Перейдем к «сладкому» и изучим предложения с самой дорогой арендой на платформе «Авито».

Самая высокая цена за аренду жилплощади в октябре в Челябинске составила 235 тысяч рублей. Такую сумму просят за пятикомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров в ЖК «Ньютон».

По описанию собственника, в квартире сделан дизайнерский ремонт в современном стиле.

«Кухня-гостиная с итальянскими люстрами, каменной столешницей, мойкой, а также обеденным столом. Все выполнено из мраморного камня. Шикарный диван из Турции. Техника дорогая, посудомойка, духовой шкаф с парогенератором и функцией готовки WI-FI, варочная поверхность индукция, кондиционер. Выход на лоджию через панорамные окна. Родительская спальня оснащена своим санузлом, своей гардеробной, кондиционером», — написано в объявлении.





Также в квартире есть сауна, детская комната. Мебель полностью новая, в квартире никто не жил. Объявление с этим жильем висит на сайте больше недели. Почему квартиру до сих пор не сняли? У челябинцев нет желания либо денег?

Второе по стоимости предложение — четырехкомнатная квартира площадью 200 метров. За нее просят 160 тысяч рублей в месяц. Она находится в Центральном районе на улице Пушкина.





Квартира просторная, со свежим ремонтом. Собственник пишет, что оставит всю необходимую технику, двуспальную кровать с ортопедическим матрасом и даже постельное белье.

Замыкает тройку самых дорогих для аренды квартир предложение за 150 тысяч рублей в месяц. Жилплощадь находится в Калининском районе, в доме напротив ТРК «Родник». Арендодатель в объявлении уверяет, что оттуда до любой точки города можно добраться за 10 минут.





«Сама квартира полностью укомплектована всем необходимым: дизайнерская итальянская мебель, качественная бытовая техника также от иностранных производителей, шикарный текстиль», — написано в объявлении.

На четвертом месте октябрьского рейтинга трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров. Ее готовы сдавать за 130 тысяч рублей в месяц. Она находится в ЖК «Лесопарковый». Квартира небольшая, но, возможно, цена превысила 100 тысяч рублей из-за «богатого» вида из окон. Они выходят на ЮУрГУ.





«В квартире особая атмосфера респектабельности и комфорта», — пишет арендодатель в описании.

Закрывает осенний рейтинг предложение за 120 тысяч рублей. Речь о четырехкомнатной квартире площадью 140 квадратных метров. Она расположена в Центральном районе на улице Елькина.





«В квартире есть все необходимое: cтиральная и посудомоечнaя машины, телевизор, две гардеробные, три балкона, ванна, джакузи и душ отдельно, кондиционер, теплые полы, холодильник и дополнительно встроенная в кухню морозильная камера, обеденный стол раздвижной, гладильная доска и утюг», — написано в объявлении.

Собственник сообщает, что адекватный торг уместен.