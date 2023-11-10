Глава Ясиноватой рассказал о помощи южноуральцев в восстановлении города

Он поблагодарил Челябинскую область за неравнодушие и соучастие

Глава Ясиноватой поблагодарил Челябинскую область за гуманитарную помощь и восстановление города. Дмитрий Шевченко рассказал, что на следующий год в прифронтовом городе предстоит еще больше работы. Глава пояснил, что без помощи шефа-региона, Челябинской области, поддержки южноуральцев и лично губернатора Алексея Текслера, Ясиноватая могла бы быть просто разрушена.

«Надо понимать, что Ясиноватая — этот тот город, который находится под постоянными обстрелами. Здесь нет ни одного района, ни одного многоквартирного дома, где можно было бы чувствовать себя безопасно. Большое спасибо всем жителям Челябинской области, нашим друзьям, которые в ежедневном режиме собирают помощь ясиноватцам», — рассказал Дмитрий Шевченко для официального канала «Единой России» в ДНР.

Он отметил, что за этот сезон отремонтировано 62 тысячи кв. м разрушенных дорог. Продолжается восстановление многоквартирных домов, недавно при поддержке Челябинской области был открыт многофункциональный центр.

Дмитрий Шевченко пояснил, что на следующий год планы по восстановлению города расширены — как в денежном объеме, так и по количеству объектов. Он также поблагодарил губернатора Алексея Текслера за личное участие, неравнодушие и стратегический подход в решении вопросов восстановления.

Напомним, Челябинская области регулярно помогает подшефным территориям Донбасса — городам Ясиноватой и Волновахе. Накануне национально-культурные центры Челябинска отправили пять тонн гуманитарного груза гражданскому населению республики. Из Челябинска в Ясиноватую отправили и современный мусоровоз на основе «Урала».