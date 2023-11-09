Челябинская область передала в Ясиноватую еще один мусоровоз на базе «Урала»

Машина способна за один рейс опустошить 120 контейнеров

В город Ясиноватая в Донбассе из Челябинской области прибыл коммунальный автомобиль на шасси грузовика «Урал-Некст» миасского автозавода. Мусоровоз изготовили и передали подшефному городу по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Машина оборудована мусоровозной установкой с задней загрузкой, которая способна за один рейс перевозить содержимое 120 мусорных контейнеров.

Напомним, что в августе этого года губернатор Алексей Текслер посетил Ясиноватую, где во время встречи с мэром города Дмитрием Шевченко передал ему коммунальную машину на шасси грузовика «Урал». Тогда же было обещано, что в ближайшее время в город прибудет еще один мусоровоз.