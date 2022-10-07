В Челябинской области 8 и 9 октября организуют вакцинацию от гриппа и коронавируса. Медицинские бригады в выходные будут работать в поликлиниках города, ТРК и медпунктах некоторых железнодорожных вокзалов. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Поставить прививку взрослым и подросткам можно в поликлинике по месту жительства. После вакцинации помните о важных мерах профилактики: ношении медицинской маски, дезинфекции и соблюдении социальной дистанции. После введения препарата от коронавируса избегайте физических нагрузок, откажитесь от алкоголя, не допускайте перегрева и переохлаждения организма», — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
ТРК И ПУНКТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ
Челябинск
ГКБ № 1 — COVID-19, грипп
Будни с 8:00 до 19:00.
Выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.
Медпункт ж/д вокзала — COVID-19
Ежедневно с 10:00 до 19:00.
8 октября
ТК «КС» — COVID-19, грипп
С 11:00 до 14:00.
8 и 9 октября
ТРК «Алмаз» — грипп
С 10:00 до 14:00.
8 октября
ТРК «Космос» — COVID-19, грипп
С 12:00 до 15:00.
Златоуст
Ж/д вокзал, медпункт — COVID-19
Ежедневно с 10:00 до 19:00.
8 и 9 октября
«Территория бизнеса» — COVID-19, грипп
С 10:00 до 13:00.
ТРК «Тарелка» — COVID-19, грипп
С 10:00 до 15:00.
Бреды
8 и 9 октября
ТК «Магнит» — COVID-19
С 10:00 до 13:00.
Пласт
9 октября
ТК «Раздолье» — COVID-19
С 9:00 до 13:00.
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Челябинск
ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
Сатка
Районная больница, приемный покой
Троицк
Медпункт ж/д вокзала
Магнитогорск
ГБ № 1, приемный покой
Касли
Районная больница, приемный покой
Катав-Ивановск
Районная больница, приемный покой
Кыштым
Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой
Карабаш
Городская больница, приемный покой
Село Миасское
Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей
Городская больница, приемный покой стационара
Варна
Районная больница, приемный покой
Чебаркуль
Областная больница, приемное отделение
Увелка
Районная больница, приемный покой
Коркино
Городская больница № 1, приемный покой
Куса
Районная больница, приемный покой
Село Кизильское
Районная больница
Миасс
Городская больница № 3
С 18:00 до 21:00.
Копейск
Городская больница № 1, приемный покой (пос. Советов, 6) с 20:00 до 08:00.
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