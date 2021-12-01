Прокуратура проведет проверку после выкатывания самолета за взлетную полосу в Челябинске

ЧП произошло во время посадки самолета, прибывшего из Казани

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили сегодня утром, 1 декабря, в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что сегодня в 02:32 самолет Bombardier авиакомпании UVT Aero, выполняя рейс Казань — Челябинск, при заходе на посадку выкатился за край взлетно-посадочной полосы на расстояние около 25 метров. В результате никто не пострадал.

«Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за происшествия в аэропорту Челябинска задержали вылет 11 рейсов. И если сегодня в семь утра, судя по онлайн-табло, задержка составляла четыре часа, то уже сейчас время ожидания увеличили до 10 часов.