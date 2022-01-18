Заксобрание Челябинской области уходит на удаленку из‑за «омикрона»

Очередное заседание парламентариев пройдет в режиме видеосвязи

Очередное заседание Законодательного собрания Челябинской области, назначенное на 26 января, пройдет в режиме видеосвязи. Депутаты решили перейти на удаленный формат работы, чтобы не подвергать себя риску заражения «омикроном», сообщает пресс-служба областного парламента.

«Учитывая риски, которые связаны со стремительным распространением нового штамма коронавируса, оправданным будет проведение заседания в режиме видео-конференц-связи. Прямая трансляция традиционно будет организована на сайте Законодательного собрания области, таким образом процесс обсуждения и принятия законов будет доступен для журналистов и всех жителей региона»,— заявил председатель Заксобрания области Александр Лазарев.

Заседания комитетов также пройдут онлайн.

Кроме того, Лазарев обратился ко всем южноуральцам с просьбой привиться от коронавируса и своевременно пройти ревакцинацию.





В Челябинской области первый случай «омикрона» подтвердили 17 января. Его выявили у беременной женщины, и факт заражения подтвердила лаборатория Тюмени.

По каким симптомам распознать новый штамм коронавируса и как защититься от заражения, рассказал врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.



А главный детский инфекционист региона Рафия Бабик заявила, что «омикрон» приведет к всплеску коронавируса среди детей.

В Челябинской области ожидают новую волну коронавируса к концу января.